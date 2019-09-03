Мустафа Найем может стать замом главы Укроборонпрома - журналистка

Мустафа Найем приглашен замом в Укроборонпром / Думская

Нардеп Мустафа Найем приглашен на пост зама директора государственного концерна Укроборонпром Айвараса Абромавичуса.

Журналист Соня Кошкина в своем Telegram - канале сообщила, что, вместо того, чтобы напрочь ликвидировать одно из самых коррумпированных ведомств - Укроборонпром, в ЗеКоманде решили его "вычистить", реформировать и оптимизировать.

Кошкина опубликовала список претендентов в команду на ключевые направления: финансы, закупки, управление активами, а также на ряд новых функций, которые необходимы для быстрого запуска процессов трансформации внутри УОП.

"Переговоры еще продолжаются, но этот список - базовый (надеюсь, тут не будет таких кульбитов, как с Минздравом). Перед назначением все кандидаты должны будут пройти спецпроверку и полиграф", - уточнила журналистка.

В результате предварительного отбора, на должности заместителей рассматриваются сейчас такие кандидатуры (в настоящее время все они пребывают в статусе советников руководителя):

1. Михаил Морозов, реформа спецэкспортеров и управления внешнеэкономической деятельностью Концерна. Морозов в течении многих лет работал в сфере военно-промышленного комплекса и имеет опыт работы в структурах УОП. Возглавлял ДП Прогресс - первое в Украине предприятие, созданное в 1990 году для экспорта и импорта военных товаров и услуг. До назначения работал в частных компаниях.

2. Сергей Иванюта - финансовое направление; работал в этой должности в государственной Укргаздобыче.

3. Мустафа Найем - взаимоотношения с органами государственной власти, регуляторами, международными органами и инвесторами. Его особо представлять не надо. В прошлом - народный депутат, член коллегии МВД, в парламенте занимался реформой органов правопорядка. Ранее – журналист.

4. Роман Бондарь, партнер британской компании по поиску и развитию ТОП-менеджеров Odgers Berndtson; возглавит управление по трансформациям в Концерне.

5. Надежда Бигун - управление закупок. Работала в Прозорро и была экс-директором по закупкам в Укрпочте.

Ранее главой Укроборонпрома назначили экс-главу Минэкономразвития.