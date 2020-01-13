В Одессе глава областной налоговой хотела подкупить прокурора за 25 тысяч долларов

НАБУ задержало главу областной налоговой / radiosvoboda.org

Сотрудники Национального бюро расследований задержали в момент попытки дать взятку и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячную плату в размере 25 тысяч долларов.

За полученную сумму прокурор на протяжении месяца должен был не замечать взятки от предпринимателей, которые те несли в налоговую и не привлекать сотрудников службы к ответственности.

Факт передачи взятки главой областной налоговой следователи задокументировали и сообщили ей о подозрении в совершении преступления.

Имя фигурантки резонансного дела не уточняется, однако в Telegram появилась информация, что предприимчивую сотрудницу зовут Наталья Чеботарева.

"Эта гламурная дама - Наталья Чеботарёва, с сентября возглавляющая налоговую службу в Одесской области. Сегодня её поймали на взятке в 25 килодолларов. Но не на получении, а наоборот: Чеботарёва предлагала платить эту сумму ежемесячно сотруднику прокуратуры за то, чтобы он её не трогал. Вдумайтесь: 25 тысяч долларов в месяц. И это только прокуратура. А ведь есть ещё НАБУ, СБУ, ГБР, собственное начальство, да ещё и себя надо не обидеть! Сколько же РЕАЛЬНО "зарабатывают" начальники региональных налоговых в месяц? Тысяч 300?" – сообщается в Telegram-канале Юрий Ткачев.