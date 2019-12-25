Попался на горячем: чиновник Минобороны "погорел" на взятках

СБУ / Фото: УНИАН

Начальника отдела средств Министерства обороны в Хмельницкой области задержали сотрудники СБУ за системное получение взяток.

По информации пресс-службы ведомства, полковник организовал схему получения "откатов" во время выполнения договоров поставок газа для объектов Минобороны в Хмельницком. Взамен он обещал не создавать препятствия, а также давал "гарантии" победы в тендерах на 2020 год.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт получения злоумышленником, через привлеченного посредника, 80 тысяч гривен неправомерной выгоды от директора фирмы-подрядчика", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, силовики разоблачили чиновника на вымогательстве другой взятки. От местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва за 40 тысяч гривен он пообещал призывнику "повлиять" на сотрудников одного из военкоматов области.

Чиновнику объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения и отстранения в должности. Продолжаются следственные действия.

Ранее всплыли подробности вымогания взяток скандальными чиновницами ОП.

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