Кива "откосил" от тюрьмы через лечение в психбольнице - расследование

Илья Кива / УНИАН

Скандальный Илья Кива, бывший Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, а ныне - нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (политсила во главе с Виктором Медведчуком) в 2013-м смог избежать реального тюремного наказания благодаря тому, что предоставил документы о лечении в психиатрической клинике.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты расследовательского проекта Bihus.info. Согласно имеющимся у них данным, Кива был признан виновным за вымогательство взятки в размере 1,5 тысячи долларов США в 2011-м (тогда он работал на посту замначальника Управления защиты прав потребителей на Полтавщине).

В смягчающие обстоятельства судьи добавили информацию о том, что он находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом "Последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности".

Более того, лечащие врачи вынесли вердикт, что Кива - инвалид второй группы и имеет болезненное состояние здоровья из-за перенесенных закрытых черепно-мозговых травм. Ввиду таких обстоятельств суд назначил ему уплату штрафа вместо реального срока.

Сам же Илья Кива вплоть до ноября 2019-го в категорической форме отрицал, что у него наличествовали проблемы с психическим здоровьем. Лишь раз он рассказывал, что в 2011-м в следственном изоляторе у него были приступы эпилепсии, от которых, Кива, по его словам, впоследствии полностью избавился.

Напомним, ранее Илья Кива прямо во время заседания Верховной Рады устроил переписку с девушкой, подписанной как "Юля конкурс красоты Одесса". При этом политик активно дергал рукой у себя в районе ширинки. Через некоторое время, когда Кива с охранниками из Верховной Рады шел к своему авто, к нему подошел мужчина и задал вопрос. На что нардеп пригрозил тому расправой и использовал фразу: "Я тебе голову отрежу, с*ка!".