"Я тебе сейчас голову отрежу": Кива написал заявление в полицию

Илья Кива написал заявление в полицию / Униан

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива, который прославился рукоблудством в Раде, подал заявление на имя главы Нацполиции Игоря Клименко по поводу угроз его детям.

По информации, 1 ноября, в пятницу, нардеп с охраной из Верховной Рады шел к своему авто, к нему подошел активист и спросил, почему тот ходит с охраной. В ответ мужчина получил неадекватную реакцию и угрозы жизни - в частности, Кава сказал: "Я тебе сейчас голову отрежу".

Видео перепалки опубликовано на YouTube-канале Klymenko Time.

Так вот, в воскресенье, 3 ноября, Кива во всеуслышание заявил, что оказался под прицелом провокаторов.

"На прошлой неделе за мной бегала группа провокаторов, не журналистов, как сейчас пишут. И часть видео, снятого ими, сейчас активно раздувается в сети. Я хочу объяснить природу этого материала. Если вы обратили внимание, я один из немногих депутатов в Раде и в политике, кто регулярно напоминает генпрокурору и властям, о том, что преступник Стерненко, зарезавший многодетного отца в Одессе, должен сидеть в тюрьме. Но он на свободе. Более того, его радушно принимает и распивает с ним чаи кабинете Рябошапки", - отметил Кива.

При этом депутат уточнил, что написал заявление в полицию.

"Сегодня я единственный, кто стоит на его стремительном пути к признанию невиновным. Именно поэтому он и начал бегать за мной в компании своих друзей-пидарасов. И оскорблять меня и моих детей. По итогу, я обещаю, он получит своё наказание и заслуженное унижение. Тюрьма уже заждалась свою новую, смазливую "девчонку"-Стерненко. P.S. По данному факту мною сделано обращение в Национальную полицию", - сказал Кива.

Добавим, что в комментариях под сообщением Кивы ему напомнили, что нужно контрсъемку вести для доказательств.

"Не видела нигде информации что это Стерненко с друзьями, надо в таких случаях контрсъемку вести что б не было вопросов, Вы же публичный человек!", - сказала Натали Меняйло.

Также добавим, что издание Страна со ссылкой на собственные источники опубликовало копию заявления Кивы в полицию.

Читайте также"Положил руки возле пениса": Кива в Раде снова развлекался, опубликовано видеоНапомним, ранее Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива, пригрозил расправой прохожему за его любопытство. По пути из Верховной Рады к автомобилю у Кивы спросили, почему он ходит с охраной. В ответ мужчина получил неадекватную реакцию и угрозы жизни.