"Я тебе голову отрежу, с*ка!": Илья Кива пригрозил расправой прохожему за вопрос, опубликовано видео

Илья Кива пообещал прохожему отрезать голову / Униан

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива, который прославился рукоблудством в Раде, пригрозил расправой прохожему за его любопытство.

Народный избранник с охраной из Верховной Рады шел к своему авто, к нему подошел активист и спросил, почему тот ходит с охраной. В ответ мужчина получил неадекватную реакцию и угрозы жизни. Видео перепалки опубликовано на YouTube-канале Klymenko Time.

Как сказано в описании, инцидент произошел 1 ноября, примерно в 15.50. Приводим полный диалог Кивы с активистом.

Активист: От народа, да?

Кива: А?

Активист: От народа прячетесь, или что?

Кива: В смысле?

Активист: Ну вот с охраной...

Кива: Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!

В сети бурно отреагировали на диалог нардепа и активиста.

"Кива ходит с охраной т.к. народ очень хочет, что-бы этот хамелеон-приспособленец пораскинул мозгами... В радиусе пяти метров", "И ведь отрежет, он же дурак!", "Кива достойный дрочило. Лысый баран", "Кива на стастью нарывается?", - писали юзеры.

Ранее Кива в Раде снова развлекался, опубликовано видео.