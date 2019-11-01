"Положил руки возле пениса": Кива в Раде снова развлекался, опубликовано видео

Илья Кива в Раде снова занимался чем-то странным / Скриншот

Народный депутат Илья Кива снова стал героем видеоролика из зала заседания Верховной Рады - политика засняли за странным занятием.

Народный избранник положил руки у пениса, катался на стуле и жевал жвачку, свидетельствует видео, публикованное European Solidarity в YouTube.

Через некоторое время Кива заметил, что его снимают, улыбнулся и показал язык.

"Кива в очередной раз попал в кадр, занимаясь чем-то странным на рабочем месте", - говорится в подписи под видео.

Ранее СМИ обвинили Илью Киву в том, что он мастурбировал в Верховной Раде после переписки с моделью из Одессы. Ролик, на котором якобы запечатлено, как Кива "чешет яйца", попал на популярный порносайт - Pornhub.