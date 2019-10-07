Нардеп Кива стал "звездой" популярного сайта для взрослых

Илья Кива / Униан

История с "рукоблудством" народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Ильей Кивой в стенах Верховной Рады получила продолжение. Так, народный избранник сыскал славу на полярном сайте, специализирующемся на видео для взрослых Pornhub

Так, видео на ресурсе появилось еще три дня назад, но по состоянию на утро понедельника, 7 октября, набрало чуть больше 4000 просмотров. При этом на видеохостинговом сайте YouTube ролик просмотрели более 2 миллионов раз.

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Кроме того, видео на ресурс для взрослых залили с аккаунта под именем julia_pankratova. Стоит отметить, что именно так звали одесскую модель, из-за которой Кива и угодил в скандал.

Напомним, что 2 октября нардеп от ОПЗЖ Илья Кива попал в объективы камер во время переписки с моделью из Одессы и его поведение однозначно указало на то, что девушка очень красива. СМИ разыскали в соцсетях девушку, которая возбудила нардепа, ею оказалась модель из Одессы Юлия Панкратова. Позже виновница скандала прокомментировала ситуацию, заявив, что лично не знакома с Кивой. Сам же народный избранник подчеркнул, что опубликованное видео является фейком и подвергалось монтажу.