"Поправил член": Кива прокомментировал скандал с рукоблудием в Раде

Илья Кива угодил в скандал в парламенте / Униан

Народный депутат Илья Кива прокомментировал скандал вокруг видео с его непристойным поведением в зале Верховной Рады.

Как известно накануне в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен Кива сидящий в парламентском зале. При этом нардеп-оппозиционер набрал телефон модели из Одессы Юлии Панкратовой, а затем принялся энергично массировать свою промежность.

При этом нардеп подчеркнул, что опубликованное видео является фейком и подвергалось монтажу.

"Это тупой фейк. Засняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз при помощи монтажа. И на этот фейк многие повелись. Хотя о чем мы вообще говорим? Каждый мужчина делает так же , если есть что... Поправил член, подтянул носки, позвонил знакомой девушке - и это стало топ-новостью. Наше общество больно и наполнилось фриками - фейковая история моего члена перебила закон о столице и формулу Штайнмайера, и продажу земли", - заявил Кива Стране.

Напомним, ранее соцсети бурноотреагировали занимающегося рукоблудием Киву.