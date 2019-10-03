"Лысый с Brazzers, которого мы заслужили": соцсети стебутся над онанирующим в Раде Кивой, лучшие мемы

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива стал героем дня 2 октября – его поймали за рукоблудством прямо в помещении Верховной Рады.

Народный избранник после переписки с моделью из Одессы Юлией Панкратовой в течении нескольких секунд мял штаны в районе ширинки. Бесстыдника поймали на видео, и оно мгновенно разлетелось в сети.

Реакция украинцев не заставила себя ждать – они уже создали множество забавных мемов на похабную выходку Кивы, и даже задумались о его карьере в порноиндустрии.

"Кива – это Лысый из Brazzers, которого мы заслужили", - написал блогер Руслан Хаврюта.

Журналист Антон Комаров предположил, почему нардеп так активно занимался рукоблудством.

"Воооот такие мандавошки!", - пошутил Комаров.

Нина Березовская предположила, что это была "рука Кремля".

"В истории с Кивой нельзя исключать того, что это могла быть рука Кремля", - считает Березовская.

Евгений Ихельзон считает, что "Илья Кива сделал заявку на президентское кресло".

Блогер Антон Ходза выдвинул свою теорию пяти рукопожатий – мол, Кива связан с Владимиром Путиным.

Сергей Рыжков предложил нардепу в следующий раз прикрыться "палаткой одинокого индейца".

Нашлись и те, кто написал на засвеченный номер Панкратовой, и попросил ее больше не писать Киве и не возбуждать его фантазию: "Юля, перестаньте общаться с Ильей. Он из-за вас дрочит на заседаниях Верховной Рады".

Ранее звезда эротических фантазий Ильи Кивы дала первый комментарий.