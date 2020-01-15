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Гончарук рассказал, какие компенсации выплатят семьям погибших в Боинге украинцев

15 января 2020, 14:43

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, рассказал, как государство поможет семьям погибших при крушении Боинга в Иране украинцев.

Иран, самолет, МАУ
Остатки самолета МАУ в Иране / Reuters

Правительство в течение ближайшей недели намеревается выплатить семьям погибших в результате катастрофы лайнера авиаперевозчика МАУ близ Тегерана граждан Украины по 200 тысяч гривен материальной помощи.

Соответствующее сообщение опубликовал глава украинского Кабмина Алексей Гончарук на своем канале в мессенджере Telegram. 

"Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Одноразовая материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат. Мы проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 тысяч СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно 180 тысяч долларов", - написал он.

Кроме того, Гончарук подчеркнул, что Украина настаивает на компенсациях от официального Тегерана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

"Никакие компенсации не утолят боль от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость", - подытожил он.

Напомним, ранее во вторник, 14 января, Верховная Рада приняла заявление, в котором потребовала официальных извинений от Ирана за ракетный удар по лайнеру Боинг МАУ. До этого представитель иранской судебной власти Голамхоссейн Эсмаили заявил о том, что Иране власти начали аресты по данному делу.

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