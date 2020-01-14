Смертельный рейс Тегеран-Киев: Рада потребовала от Ирана извинений и компенсаций

самолет МАУ / Фото ISNA

Во вторник, 14 января, Верховная Рада приняла заявление, в котором потребовала официальных извинений от Ирана за ракетный удар по пассажирскому самолету Боинг Международных авиалиний Украины, в результате крушения которого погибли 176 человек, в том числе и 11 граждан Украины.

Кроме того, украинские парламентарии потребовали от Ирана возвращения тел погибших и выплаты компенсаций.

"Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении им всех компенсационных выплат", - сказано в тексте заявления.

Отметим, соответствующий текст документа поддержали 368 депутатов из 226 необходимых.

Также добавим, что принятое заявление не несет практических последствий, а имеет исключительно декларативный характер.

Напомним, ранее в Иране власти начали аресты после того, как возле Тегерана ракетой был сбит украинский самолет Боинг авиакомпании МАУ.

О задержаниях заявил официальных представитель судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили.

В сообщении подчеркивается, что уже задержаны несколько человек, причастных к катастрофе украинского самолета.

Читайте также"Катастрофическая ошибка": президент Ирана выразил соболезнования после атаки на Боинг МАУТакже ранее помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинской стороне еще придется установить - Иран сбил Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии по ошибке или умышленно.

По этой причине, по словам Ермака, комиссия продолжает работать.

"…несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - заявил Ермак.