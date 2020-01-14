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"Ошибка или умысел": у Зеленского раскрыли цель расследования крушения Боинга МАУ

14 января 2020, 17:26

Украинская сторона допускает, что Боинг 737 могли умышленно сбить, сообщил Ермак.

Андрей Ермак сообщил, что украинской стороне придется установить - Иран сбил Боинг МАУ по ошибке или умышленно - Боинг 737-800
Украинской стороне придется установить - Иран сбил Боинг МАУ по ошибке или умышленно, сообщил Андрей Ермак / УНИАН

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинской стороне еще придется установить - Иран сбил Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии по ошибке или умышленно.

По этой причине комиссия продолжает работать, рассказал Ермак в комментарии Украинской правде.

По словам собеседника, после крушения борта Боинг 737 МАУ с самого начала версия ракеты была одной из основных, и именно поэтому в Иран отправились "наши люди".

"…несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - заявил помощник главы государства.

Напомним, Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение 8 января под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни, погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев. Потом Иран признал, что сбил самолет, но утверждал - сделал это непреднамеренно.

После этого выяснилось, что Боинг МАУ сбила ракета, которую запустил военный центр Корпус стражей исламской революции. КСИР взял на себя полную ответственность за гибель самолета.

Боинг Иран Владимир Зеленский Андрей Ермак
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