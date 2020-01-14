"Ошибка или умысел": у Зеленского раскрыли цель расследования крушения Боинга МАУ

Украинской стороне придется установить - Иран сбил Боинг МАУ по ошибке или умышленно, сообщил Андрей Ермак / УНИАН

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинской стороне еще придется установить - Иран сбил Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии по ошибке или умышленно.

По этой причине комиссия продолжает работать, рассказал Ермак в комментарии Украинской правде.

По словам собеседника, после крушения борта Боинг 737 МАУ с самого начала версия ракеты была одной из основных, и именно поэтому в Иран отправились "наши люди".

"…несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - заявил помощник главы государства.

Напомним, Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение 8 января под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни, погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев. Потом Иран признал, что сбил самолет, но утверждал - сделал это непреднамеренно.

После этого выяснилось, что Боинг МАУ сбила ракета, которую запустил военный центр Корпус стражей исламской революции. КСИР взял на себя полную ответственность за гибель самолета.