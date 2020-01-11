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Генштаб Ирана уточнил, чья ракета сбила Боинг 737 МАУ

11 января 2020, 10:37

Боинг 737-800 сбили после того, как он "вплотную" приблизился к военному центру, утверждают в иранском Генштабе.

В Генштабе Ирана сообщили, что Боинг 737 МАУ сбила ракета военного центра Корпуса Стражей Исламской Революции
Боинг 737 МАУ сбила ракета военного центра Корпуса Стражей Исламской Революции, сообщили в Генштабе Ирана / makintour.com

Самолет Боинг 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране сбила ракета, которую запустил военный центр Корпуса Стражей Исламской Революции.

В военном центре КСИР Боинг 737 идентифицировали в качестве вражеской цели, сообщает информагентство Iran International, ссылаясь на данные Генштаба иранской армии.

По его сведениям, борт "вплотную" приблизился к военному центру КСИР.

"В критических обстоятельствах после ракетных ударов по американской базе в Ираке… (Боинг 737-800 - Ред.)… по высоте и форме полета был (идентифицирован - Ред.) вражеской целью", - сообщили в Генштабе.

Напомним, Боинг 737 МАУ потерпел крушение 8 января под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни, погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев. Иран признал, что его военные "непреднамеренно" сбили борт. 

Иранский президент Ирана Хасан Рухани написал, что его государство глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Украинский лидер Владимир Зеленский тоже отреагировал на признание Ирана относительно гибели Боинга - написал, что Украина настаивает на полном признании вины иранской стороны в гибели борта.

Боинг Иран МАУ
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