Гибель самолета Боинг 737-800: стало известно о проблеме перед крушением

Перед крушением самолета Боинг 737 МАУ возникли проблемы со связью / Скриншот

В Иране перед крушением самолет Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины не мог связаться с командно-диспетчерским пунктом аэропорта Тегерана им. Имама Хомейни.

Между бортом Боинг 737 МАУ и командно-диспетчерским пунктом прервалась связь, приводит слова представителя иранской Организации гражданской авиации Реза Джафарзаде Mehr.

По его данным, связь прервалась сразу после взлета борта.

"Сразу после взлета самолета с ВПП (взлетно-посадочная полоса - Ред.) аэропорта имени им. Хомейни беспроводная связь между лайнером и командно-диспетчерским пунктом прервалась", - заявил Джафарзаде.

Ранее сообщалось, что 8 января Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение под Тегераном после вылета из аэропорта Имама Хомейни, погибли 176 человек. Среди жертв 11 человек - украинцы.