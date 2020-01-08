В Иране разбился самолет МАУ со 180 пассажирами на борту - СМИ

Украинский самолет разбился в Иране / Фото pixaby

Возле иранского аэропорта Имама Хомейни произошла авиакатастрофа - разбился украинский самолет, на борту которого находились 180 пассажиров и члены экипажа. Лайнер летел из Тегерана в Киев.

Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта в Тегеране после полуночи в среду, 8 января. Как сообщает Reuters, самолет принадлежит авиакомпании Международные авиалинии Украины. По данным СМИ, самолет разбился по техническим причинам.

Стоит отметить, что информация о крушении самолета впервые появилась на иранском полуофициальном информационном агентстве ISNA. Информация уточняется, информации о причинах нет.

Киевский международный аэропорт Борисполь пока не имеет информации о возможном крушении украинского лайнера. Сервис FlightRadar24 сообщает, что через две минуты после взлета Boeing 737 перестал передавать данные.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTupic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020

Напомним, в Судане 2 января потерпел крушение военный самолет Антонов, в результате авиакатастрофы погибло 18 человек. На борту Ан-12 находились местные чиновники и должностные лица.