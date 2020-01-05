На ходу отлетело колесо: в Канаде - ЧП с пассажирским самолетом

У самолета отлетело одно из двух колес на левом шасси / скриншот

В Канаде произошло ЧП с пассажирским самолетом - у воздушного судна прямо на ходу во время взлета отвалилось колесо. О пострадавших не сообщается.

Борт авиакомпании Air Canada должен был вылететь из Монреаля в Сагеней. Однако из-за инцидента рейс отменили. На борту лайнера находились 49 пассажиров и три члена экипажа. Они вынуждены были лететь в Сагеней другим рейсом.

Видео ЧП публиковал 3 января один из пассажиров рейса в Twitter. На кадрах видно, как самолет разогнался на взлетно-посадочной полосе и поднялся в воздух. Однако в процессе у него отлетело одно из двух колес на левом шасси.

Самолет все же взлетел, некоторое время он кружил в воздухе, чтобы израсходовать топливо, а затем вернулся в аэропорт Монреаля.

Авиакомпания Air Canada пообещала провести проверку и отремонтировать самолет.

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutôt bien ? pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) January 3, 2020

Напомним, в России лайнер, на борту которого находились 176 пассажиров, был вынужден совершить аварийную посадку. Пассажирский самолет Airbus A320 следовал из Тюмени в Санкт-Петербург. Причиной экстренной посадки стали неполадки с аэронавигационной системой. Самолет авиакомпании Red Wings приземлился в аэропорту Большое Савино города Пермь.