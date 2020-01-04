На борту - 176 человек: в России прямо в небе сломался самолет

Cамолет Airbus A320 приземлился в аэропорту Перми / Фото YouTube

В России произошло очередное ЧП с самолетом - лайнер, на борту которого находились 176 пассажиров, был вынужден совершить аварийную посадку.

Пассажирский самолет Airbus A320 следовал из Тюмени в Санкт-Петербург. Причиной экстренной посадки стали неполадки с аэронавигационной системой, сообщает РЕН ТВ. Лайнер авиакомпании Red Wings приземлился в аэропорту Большое Савино города Пермь. Перед приземлением самолет выработал топливо.

Напомним, 21 декабря в аэропорту Гейдара Алиева в Баку лайнер, который следовал рейсом Гоа – Москва, был вынужден совершить экстренную посадку. Борт принадлежит авиакомпании Azur Air. У воздушного судна отказали сразу несколько генераторов.

28 ноября в Киргизии из-за сильного тумана произошло ЧП с самолетом президента России Владимира Путина – пилоту пришлось сажать борт практически на ощупь.