В Киргизии произошло ЧП с самолетом с Путиным на борту

Владимир Путин все же долетел в Бишкек / УНИАН

В Киргизии из-за сильного тумана произошло ЧП с самолетом президента России Владимира Путина – пилоту пришлось сажать борт практически на ощупь. Инцидент произошел еще 28 ноября.

Самолет хозяина Кремля почти не было видно на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Бишкека. Из-за плохой видимости посадку и рулеж производили по приборам, поэтому посадка борта номер один была экстремальной, пишут росСМИ.

Гражданские рейсы в тот день перенаправляли в другие аэропорты. По словам же летчиков, рисков для авиалайнера не было. Очевидцы, в свою очередь, сообщили, что во время захода на посадку погода менялась каждые десять минут.

Напомним, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский опоздал на церемонию встречи вернувшихся из России украинских кораблей в Очакове из-за технической неисправности самолета, на котором он планировал осуществить полет. У самолета Ан, на котором намерен был отправиться в путь Зеленский, по неизвестной причине накануне вылета отказал двигатель.

18 ноября самолет авиакомпании American Airlines, на боту которого находилась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Нью-Йорка из-за поломки.

3 ноября, загорелся самолет премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Инцидент произошел в небе по пути в Таиланд, где проходит крупный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).