Пилоту стало плохо: в России - серьезное ЧП с пассажирским самолетом

Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Платов / aviationnews.ru

В России - очередное ЧП с самолетом. В Ростове-на-Дону пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Москва – Анапа, был вынужден совершить экстренную посадку.

Инцидент произошло утром 24 ноября. Второму пилоту внезапно стало плохо прямо в воздухе, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Лайнеру пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Платов. Пилота сразу забрала бригада скорой помощи, однако спасти его медикам не удалось – мужчина скончался.

В пресс-службе ростовского аэропорта информацию о внеплановой посадке рейса подтвердили, однако причины и обстоятельства происшествия не уточняли.

Известно, что пассажиры в результате ЧП не пострадали. Лайнер начали готовить к вылету, в ближайшее время самолет должен отправиться в пункт назначения.

Напомним, 15 ноября в аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета с пассажирами на борту. Обошлось без пострадавших.

Читайте такжеВ аэропорту Львов произошло ЧП: самолеты из Стамбула и Египта не смогли приземлиться

Вечером 5 мая самолет Superjet-100 (компания Аэрофлот), следовавший по марштуру Москва-Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил аварийную посадку. Затем в лайнере начался пожар. Многие пассажиры все-таки сумели эвакуироваться по аварийному трапу. Во время пожара погиб 41 человек, включая одного из членов экипажа.