"Люди выпрыгивали на ходу": в Москве экстренно сел пылающий самолет

В Москве экстренно сел пылающий самолет

В воскресенье, 5 мая, в России пассажирский самолет SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево.

По предварительной информации, полет был прерван из-за возгорания на борту, самолет сел уже пылающим.

Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.

Самолет, совершивший аварийную посадку, был полностью охвачен огнем. "Самолет горит по всей площади. Люди выпрыгивали на ходу", - сказал источник ТАСС.

Первые секунды после посадки горящего борта в Шереметьево. Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе pic.twitter.com/j3lcDnvtEF — baza (@bazabazon) May 5, 2019

Источник в экстренных службах сообщил Интерфаксу, что шесть человек, по предварительным данным, получили ожоги и травмы при эвакуации из горящего самолета в Шереметьево.

Напомним, ранее сообщалось, что в США самолет Boeing с людьми на борту рухнул в реку.