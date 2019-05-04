В США самолет Boeing с людьми на борту рухнул в реку

Самолет неудачно приземлился из-за грозы / Фото: Twitter/Jax Sheriff's Office

В США в штате Флорида коммерческий самолет Boeing 737 со 136 людьми на борту съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку Сент-Джонс.

Офи шерифа города сообщил в Twitter, что самолет рухнул в реку во время посадки.

Мэр города Джексонвилл Ленни Керри пояснил, что все пассажиры лайнера остались живы. Однако 21 человеку потребовалась госпитализация. Керри добавил, что на месте происшествия работают команды спасателей и пожарных, которые следят за тем, чтобы авиатопливо не разлилось в реку.

/ Фото: Twitter/Jax Sheriff's Office

/ Фото: Twitter/Jax Sheriff's Office

По предварительным данным, причиной аварии стало приземление самолета во время сильной грозы. Boeing летел в Джексонвилл с территории военно-морской базы в заливе Гуантанамо. Лайнер доехал до конца взлетно-посадочной полосы, не смог остановиться и упал в реку.

/ Фото: Twitter/Jax Sheriff's Office

На аэродроме сообщили, что инцидент произошел в 9:40 вечера по местному времени.

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