Российские самолеты разбомбили жилища мирных жителей в Сирии: есть погибшие

Иллюстративное фото / Сирийские СМИ

Российские самолеты нанесли бомбовые удары по населенным пунктам в сирийских провинциях Идлиб и Хама, в результате которых погибли мирные жители.

Соответствующее сообщенние опубликовал портал Анадолу. По данным журналистов, воздушно-космические силы РФ осуществили авиаудары по селам Кевкебе и Эль-Факи на юге провинции Идлиб и поселению Амкийя на западе провинции Хама.

В результате бомбовых ударов погибли по меньшей мере пятеро мирных жителей.По данным источников из сирийской оппозиции,

Напомним, ранее в Сирии разбомбили лагерь беженцев, из-за чего погибли десятки людей



