Журналист об ударе по Сирии: "разбомбили пустые или полупустые бетонные коробки"

Украинский журналист, военный корреспондент, работающий в горячих точках Ближнего Востока Юрий Мацарский заявил, что, судя по всему, у властей США действительно пока нет понятной тактики действий в Сирии.

На сирийской территории в результате ракетного удара "разбомбили лишь пустые или полупустые бетонные коробки", рассказал он в комментарии "Гордону".

"Судя по всему, в Вашингтоне действительно пока нет понятной тактики действий. Да, они пообещали долбануть и долбанули. Но при этом шесть дней решали, куда же ударить", — отметил собеседник.

По его словам, "всюду об этом кричали, допустили утечку информации о целях удара". "Это было сделано, чтобы оттуда эвакуировать россиян, ценных местных специалистов и оборудование. В итоге в Сирии разбомбили лишь пустые или полупустые бетонные коробки", — подчеркнул Мацарский.

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Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. После них посол России в Штатах Анатолий Антонов пригрозил, что действия трех государств не останутся без последствий.

Глава Франции Эммануэль Макрон говорил, что в результате удара по сирийской территории были уничтожены мощности для производства химоружия. Французский лидер подчеркнул, что атака была легитимной и успешной.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Трамп анонсировал ответные действия на атаку.