Минобороны России выдало технику полувековой давности за новый самолет

В России старую версию самолета выдали за новую / f02-cdn.avsim.su

В России Министерство обороны продемонстрировало современный Ил-38Н, в котором эксперты увидели противолодочный самолет полувековой давности.

Как сообщает Центр анализа стратегий и технологий, военное ведомство обнародовало на официально канале видео под названием Противолодочный винтаж, где показана работа летчиков, которые ведут поиск суден условного противника.

Авторы утверждают, что речь идет об Ил-38Н в новейшей модификации, однако в ролике показан старый советский противолодочник.

Аналитики утверждают, что подмена является сознательной. Весьма просто отличить Ил-38Н от старой версии по наличию в верхней части фюзеляжа прицельно-навигационного комплекса Морской дракон.

Известно, что впервые Ил-38 взлетел в 1961 году, а использовать эту модель стали в 1969-м. По имеющимся сведениям, в 2016 году ВМФ страны-агрессора имела в своем распоряжении 46 самолетов Ил-38 и восемь Ил-38Н.

Напомним, над международными водами Балтийского моря польские истребители F-16 "Ястреб", которые находились на базе в литовском городе Шауляй, перехватили российский разведывательный самолет Ил-20М.