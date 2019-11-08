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В России загорелся самолет с пассажирами на борту

8 ноября 2019, 08:47

На борту Embraer-190 находились 18 пассажиров и 5 членов экипажа.

Инцидент произошел в аэропорту Хабаровска / скриншот

В России - очередное ЧП с самолетом. В ночь на 8 ноября в аэропорту Хабаровска прямо на взлетной полосе загорелся двигатель у самолета Embraer-190. Борт должен был отправиться по маршруту Хабаровск – Магадан.

Возгорание произошло во время запуска двигателя, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. На борту самолета находились 18 пассажиров и 5 членов экипажа. Всех, кто был на борту, эвакуировали.

Сотрудникам аэропорта удалось ликвидировать пожар, о пострадавших информации нет. 

Напомним, ранее в России авиалайнер Superjet аварийно сел в аэропорту Московской области, позже стало известно, сколько людей погибло при пожаре в самолете в Шереметьево.

Как сообщал Главред, 3 ноября загорелся самолет премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Инцидент произошел в небе по пути в Таиланд. 

Россия самолет пассажир Хабаровск новости России
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