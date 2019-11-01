На борту 87 человек: в России у пассажирского самолета отказал двигатель

У самолета Sukhoi Superjet-100 отказал один двигатель / aviationnews.ru

В России у пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал, который совершал рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, отказал левый двигатель.

На борту находятся 83 пассажира и 4 члена экипажа, двигатель отказал сразу после взлета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На борту самолета SSJ 100 находится 10 тонн топлива, которое необходимо выработать для безопасной посадки.

"Самолет Superjet 100 авиакомпании "Ямал" вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург. В полете произошел отказ двигателя. Сейчас он кружит над аэропортом вылета и вырабатывает топливо. На борту находятся 80 пассажиров и экипаж", - сказал собеседник агентства.

/ Flightradar

Ранее в России авиалайнер Superjet аварийно сел в аэропорту Московской области, позже стало известно, сколько людей погибло при пожаре в самолете в Шереметьево.