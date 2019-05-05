Пламя и крики ужаса: опубликовано видео из салона горящего самолета в Шереметьево

В Шереметьево сгорел пассажирский самолет / Новости Москвы и МО/Vk.com

В Сети опубликовали видео, очевидно снятое одним из пассажиров самолета, сгоревшего после приземления в аэропорту Шереметьево.

На кадрах запечатлено пламя за бортом лайнера, а также слышны крики и возгласы пассажиров, находившихся внутри пылающего самолета.

Отметим, что судьба человека, который вел съемку на борту горящего самолета, остается неизвестной.

Кроме того, также опубликовано новое видео посадки самолета. Обратим внимание, что при первом касании лайнер еще не был охвачен огнем, а возгорание произошло после того, как воздушное судно несколько раз жестко ударилось о ВПП.

"Ещё одно видео жёсткой посадки Sukhoi Superjet 100: самолёт несколько раз ударяется о взлётно-осадочную полосу и загорается", - пишет Лентач в комментарии под видео в Facebook.

Отметим, что по официальным данным Следкома РФ, в результате катастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 погибли 13 человек.

Всего на борту самолета находились 78 человек — 73 пассажира и пять членов экипажа.

Лайнер выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Вскоре после вылета экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. Приземлиться лайнеру удалось лишь со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.

Напомним, ранее были назвали вероятные причины возгорания пассажирского самолета.