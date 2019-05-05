Жуткая посадка пылающего самолета: что известно о жертвах и пострадавших в Шереметьево

В России пассажирский авиалайнер аварийно сел в аэропорту Московской области.

Что произошло в Шереметьево

Происшествие случилось в аэропорту Шереметьево. Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет взлетел в 18:02 (время московское).

Это совместный рейс компаний Аэрофлот и KLM. самолет Superjet 100-95 должен был выполнить рейс SU 1492 Москва-Мурманск.

Вскоре после взлета самолет запросил экстренную посадку. Лайнер вернулся в аэропорт в 18:30, согласно данным FlightRadar.

При этом в Сети было опубликовано видео, как приземлившийся пылающий самолет несется по ВПП, после чего он резко развернулся.

Что известно о погибших и пострадавших

На борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом на опубликованном видео запечатлено, как люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.

Изначально Следственный комитет РФ сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших.

Вместе с тем СМИ приводят другое число жертв пожара

"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", — заявил ТАСС источник в медицинских службах.

Как сообщает Telegram-канал Комсомольской правды, при пожаре в самолете рейса Москва - Мурманск, по предварительной информации, погибли 12 человек.

В то же время агентство Москва со ссылкой на источник сообщает, что в аэропорту Шереметьево при пожаре погибли 10 человек.

Также сообщается, что летный экипаж остался в живых при аварийной посадке самолета в Шереметьево, сообщил Интерфаксу источник в службах аэропорта в воскресенье.

"Пилоты предварительно живы. С ними работают следователи", - сказал он.

Первые секунды после посадки горящего борта в Шереметьево. Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе pic.twitter.com/j3lcDnvtEF — baza (@bazabazon) May 5, 2019

Как сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах, спасатели в Шереметьево пытаются найти выживших в хвостовой части самолета. "Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие", - сказал источник.

При этом по факту возгорания самолета в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело Следственным комитетом по ч.3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).

Что стало причиной пожара

Как сообщает пресс-служба Аэрофлота, на лайнере Sukhoi Superjet 100, экстренно приземлившемся в Шереметьево, произошло возгорание двигателей.

"Аэрофлот подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано", — говорится в сообщении.

В то же время Telegram-канала Mash пишет, что при экстренной посадке самолета шасси пробило топливный бак и самолет мгновенно загорелся.

"Причина пожара: при экстренной посадке борт развернуло, из-за этого повредились шасси. Они пробили топливные баки, и почти мгновенно самолёт загорелся", - сообщает канал.

После того, как пробило баки, у борта загорелся левый двигатель.

Отмечается, что самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, был произведен в 2018 году.

Напомним, ранее были назвали вероятные причины возгорания пассажирского самолета.