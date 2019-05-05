В России назвали вероятные причины возгорания пассажирского самолета

Горящий SSJ-100 в Шереметьево / Reuters

Причиной возгорания самолета SSJ-100, который экстренно сел в Москве, могло стать попадания в него молнии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

В то же время Telegram-канала Mash пишет, что при экстренной посадке самолета шасси пробило топливный бак и самолет мгновенно загорелся.

"Причина пожара: при экстренной посадке борт развернуло, из-за этого повредились шасси. Они пробили топливные баки, и почти мгновенно самолёт загорелся", - сообщает канал.

После того, как пробило баки, у борта загорелся левый двигатель.

Отмечается, что самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, был произведен в 2018 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в США самолет Boeing с людьми на борту рухнул в реку.