Стало известно, сколько людей погибло при пожаре в самолете в Шереметьево

Пожар в самолете / Комсомольская правда

Всего 41 человек, включая одного из членов экипажа, погиб во время пожара в самолете Superjet в московском аэропорту Шереметьево.

С таким заявлением в понедельник, 6 мая, выступила представитель Московского межрегионального управления Следственного комитета на транспорте Елена Марковская.

"Погиб 41 человек", − заявила она представителям СМИ.

Напомним, вечером в воскресенье 6 мая, самолет Superjet-100 (компания Аэрофлот), следовавший по марштуру Москва-Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил аварийную посадку. Затем в лайнере начался пожар. Многие пассажиры все-таки сумели эвакуироваться по аварийному трапу.