Боинг с премьер-министром Японии на борту загорелся в небе

На борту самолета Синдзо Абэ возник пожар / фото: News.cn

В воскресенье, 3 ноября, загорелся самолет премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

По информации, происшествие произошло в небе по пути в Таиланд, где проходит крупный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Премьер-министр Японии отбыл из аэропорта Ханеда в Токио в 13:41. К слову, Абэ должен был принять участие в ряде важных встреч в рамках саммита АСЕАН.

Спустя полтора часа самолет вспыхнул – загорелся духовой шкаф на камбузе в задней части Boeing 777-300ER, когда члены экипажа готовили еду.

Стало известно, что огонь успели быстро потушить, поэтому трагедии удалось избежать. Также стло известно, что пострадавших нет. Более того, самолет продолжил свой путь, сообщает японское агентство Kyodo.

Читайте такжеКрушение вертолета на Полтавщине: появились ужасные детали гибели бывшего министра КутовогоНапомним, ранее самолет Boeing 787 авиакомпании Norwegian совершил аварийную посадку в аэропорту Рима. На борту находилось 298 пассажиров.

По информации, обломки самолета во время посадки рухнули на крыши домов города Фьюмичино. Обломками задело также автомобили – транспортным средствам повыбивало стекла.

Стало известно, что самолет, который направлялся в Лос-Анджелес, совершил аварийную посадку вскоре после взлета из-за проблем с двигателем.

Оказалось, что обломки попали на 25 автомобилей и 12 домов. Добавим, что длина обломков достигала 5 сантиметров.