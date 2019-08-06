Загорелся двигатель: самолет British Airways совершил экстренную посадку

Трое пассажиров получили легкое отравление дымом / Twitter lucyaabrown

ЧП в аэропорту испанской Валенсии. Лайнер авиакомпании British Airways был вынужден совершить экстренную посадку из-за того, что салон затянуло густым дымом.

Инцидент произошел вечером 5 августа. Рейсом из Лондона в Валенсию летели 175 пассажиров. Трое из них получили легкое отравление дымом, еще 16 человек травмировались, когда спускались по эвакуационным надувным трапам.

Пассажиры борта опубликовали в соцсетях фото и видео происшествия. Они также жаловались на отсутствие помощи со стороны сотрудников аэропорта и авиакомпании после приземления.

Twitter lucyaabrown

Twitter lucyaabrown

Twitter lucyaabrown

"Нет воды, нет первой помощи. Люди плачут. Нет представителя British Airways. Помогите", - написала пассажирка рейса Занна Мэрчэнд в Twitter.

Сильное задымление началось в салоне сразу, как только самолет приземлился в аэропорту Манисес около 19 часов по местному времени. У самолета загорелся двигатель.

Напомним, 29 июля на борту Boeing 767 авиакомпании Международные авиалинии Украины произошло ЧП – через 20 минут после взлета самолет был вынужден вернуться в аэропорт Борисполь.

Boeing 767 с бортовым номером UR-GEC совершал рейс Киев – Бангкок. Однако, в процессе набора высоты члены экипажа заметили резкое изменение параметров одного из двигателей. Вероятная причина – попадание птицы. Поскольку авиалайнер имел большую посадочную массу, произошло повышение температуры тормозных устройств, в связи с чем наблюдалось их незначительное задымление. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.