В Киеве из-за задымления Boeing вынужденно вернулся в аэропорт: опубликовано видео

Пассажиров доставили в терминал, вылет резервного борта произошел после полуночи 30 июля / Фото thisara.morasin

29 июля на борту Boeing 767 авиакомпании Международные авиалинии Украины произошло ЧП – через 20 минут после взлета самолет был вынужден вернуться в аэропорт Борисполь.

Boeing 767 с бортовым номером UR-GEC совершал рейс Киев – Бангкок. Однако, в процессе набора высоты члены экипажа заметили резкое изменение параметров одного из двигателей. Вероятная причина – попадание птицы, сообщает avianews.com. Экипаж принял решение отключить двигатель, вернуться в аэропорт вылета и сообщил диспетчерам о внеплановой посадке.

Поскольку авиалайнер имел большую посадочную массу, произошло повышение температуры тормозных устройств, в связи с чем наблюдалось их незначительное задымление. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В Сети появилось видео экстренной посадки самолета:

В авиакомпании МАУ подтвердили факт возвращения Boeing 767, который вылетел в 20:02 в понедельник. Пассажиров доставили в терминал, вылет резервного борта произошел после полуночи 30 июля.

Напомним, 21 июля самолет Boeing 737, который летел из Москвы в Паргу, экстренно вернулся аэропорт из-за пожара. Возгорание произошло внутри багажного отделения. Его обнаружили сразу после взлета, когда сработала пожарная сигнализация.