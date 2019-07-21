В Москве экстренно сел горящий Boeing 737

В Москве срочно сел горящий Боинг / ThoughtCo

21 июля, в воскресенье, самолет Boeing 737, который летел из Москвы в Паргу, экстренно вернулся аэропорт из-за пожара.

По информации, пожар произошел внутри багажного отделения. Возгорание обнаружили сразу после взлета, когда сработала пожарная сигнализация, передает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

В итоге пилоты самолета связались с диспетчерами и попросили разрешения вернуться.

Сообщается, что самолет уже благополучно приземлился в Москве. Согласно последим данным, во время инцидента никто не пострадал.

Читайте также"Е*ать колотить, ползет на брюхе": самолет Минск-Киев с людьми на борту вынесло в поле - видеоНапомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом на опубликованном видео запечатлено, как люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.

Позднее в российском Следкоме сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.