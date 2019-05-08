Очередное ЧП в Шереметьево: самолет "Суперджет" не смог взлететь

8 мая 2019, 14:17

Пассажиры рейса Москва-Рига потребовали заменить их самолет Sukhoi Superjet 100.

Шереметьево
Шереметьево / svo.aero

После ужасной катастрофы в "Шереметьево", в результате которой погиб 41 человек, стало известно об еще одном ЧП в этом аэропорту.

По информации российских СМИ, в Шереметьево пассажиры рейса "Москва-Рига" потребовали заменить их самолет Sukhoi Superjet 100. Люди массово жаловались сильный запах горелой проводки. 

Сотрудники "Аэрофлота" и стюардессы вынуждены были вывести пассажиров на улицу и организовать дополнительную проверку самолета.

Отметим, что в ходе проверки представители авиакомпании  не выявили накаких неисправностей, которые могли бы повлиять на перелет.

Тем не менее, пассажири отказались лететь данным самолетом, поэтому администрация аэропорта пересадила их в другой Superjet. Этот самолет поднялся в воздух и благополучно долетел в пункт назначения. Правда, с двухчасовой задержкой.

Напомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. 

Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом на опубликованном видео запечатлено, как люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.

Позднее в российском Следкоме сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек. 

Также были обнародованы переговоры командира самолета SSJ-100 с диспетчером

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самолет авиакатастрофа Шереметьево
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