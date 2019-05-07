В Шереметьево назвали причину возвращения загоревшегося SSJ-100 в аэропорт

В Шереметьево изложили хронологию катастрофы / hronika.info

В московском аэропорту Шереметьево сообщили, что воспламенившийся SSJ-100 вернулся на землю из-за потери связи и автоматического управления бортом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, самолет поднялся в воздух в 18:02, в 18:12 командир воздушного судна запросил разрешение на возвращение.

Экипаж заявил об отказе радиосвязи и потери автоматического управления лайнером.

В аэропорту утверждают, что заход и посадка произошли в штатном режиме. После возгорания самолета в 18:31 была объявлена тревога, первый и второй пожарные расчеты прибыли на место через минуту, еще четыре — спустя две минуты.

В Шереметьево зафиксировали, что спасатели вошли в горящий самолет в 18:35. Огонь удалось потушить в 18:48.

Напомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом на опубликованном видео запечатлено, как люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.

Позднее в российском Следкоме сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.

Ранее Главред собрал все, что известно о пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск) в аэропорту Шереметьево, по состоянию на утро в понедельник, 6 мая.