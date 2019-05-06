Кто такая и что делала в России: стали известны подробности об украинке, пострадавшей в Шереметьево

Гражданкой Украины, которая находилась на потерпевшем катастрофу в Шереметьево самолете Superjet100, является 50-летняя Татьяна Белик из Мариуполя. Об этом Главреду рассказала ее знакомая.

Напомним, в консульской службе МИД сообщили, что среди пострадавших, которым оказывают помощь, есть гражданка Украины. А официальный сайт Аэрофлота опубликовал имена пострадавших, которые на данный момент госпитализированы. Среди них значится Татьяна Белик. Знакомые женщины подтвердили - Татьяна пострадала в авиакатастрофе.

Со страницы украинки в соцсетях мы узнали, что она родом из Мариуполя. В апреле женщина выкладывала фото из Москвы, где у нее живет сестра Людмила. Там Татьяна праздновала свой день рождения. А за несколько месяцев до этого – из Мурманска.

"В Мурманск пришла зима", - написала Татьяна в декабре.

На фото она с землячкой из Мариуполя – 45-летней Анной Гулай.

Анна подтвердила Главреду, что Татьяна была в том злосчастном самолете.

"Она пока без сознания", - рассказала нам землячка.

Анна с родственником Юрием уже несколько лет живет в Мурманске. У мужчины там строительный бизнес. А в Украине он числится в базе "Миротворца", как организатор так называемого референдума в Донецкой области (11 мая 2014-го года).

Татьяна Белик пишет в соцсетях, что сына отправила домой в Мариуполь. В России она скорей всего находится заработках.

В российских СМИ пишут, что Татьяна Белик находится в НИИ им. Склифософского.