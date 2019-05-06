Кто такая и что делала в России: стали известны подробности об украинке, пострадавшей в Шереметьево

6 мая 2019, 17:42

Женщина выкладывала в соцсетях фото из Мурманска и Москвы, где у нее живет сестра.

Гражданкой Украины, которая находилась на потерпевшем катастрофу в Шереметьево самолете Superjet100, является 50-летняя Татьяна Белик из Мариуполя. Об этом Главреду рассказала ее знакомая.

Напомним, в консульской службе МИД сообщили, что среди пострадавших, которым оказывают помощь, есть гражданка Украины. А официальный сайт Аэрофлота опубликовал имена пострадавших, которые на данный момент госпитализированы. Среди них значится Татьяна Белик. Знакомые женщины подтвердили - Татьяна пострадала в авиакатастрофе. 

Со страницы украинки в соцсетях мы узнали, что она родом из Мариуполя. В апреле женщина выкладывала фото из Москвы, где у нее живет сестра Людмила. Там Татьяна праздновала свой день рождения.  А за несколько месяцев до этого – из Мурманска.

"В Мурманск пришла зима", - написала Татьяна в декабре.

На фото она с землячкой из Мариуполя – 45-летней Анной Гулай.

Анна подтвердила Главреду, что Татьяна была в том злосчастном самолете. 

"Она пока без сознания", - рассказала нам землячка. 

Анна с родственником Юрием уже несколько лет живет в Мурманске. У мужчины там строительный бизнес. А в Украине он числится в базе "Миротворца", как организатор так называемого референдума в Донецкой области (11 мая 2014-го года).

Татьяна Белик пишет в соцсетях, что сына отправила домой в Мариуполь. В России она скорей всего находится заработках.

В российских СМИ пишут, что Татьяна Белик находится в НИИ им. Склифософского. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
авиакатастрофа Шереметьево Леся Украинка
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:07
"Как женщина это делает": принц Гарри эмоционально отреагировал на рождение сына
18:05
Радоница 2019: как отмечать, что нельзя делать и почему
17:42
Кто такая и что делала в России: стали известны подробности об украинке, пострадавшей в Шереметьево
17:33
Зеленский на встрече с раввинами обсудил диалог с жителями ЛДНР и Крыма
17:29
Потап женится на Насте Каменских в конце мая - источник
16:48
Меган Маркл родила: стал известен пол новорожденного
16:46
Назначен новый командующий ООС
16:33
Евровидение 2019: все, что известно о песенном конкурсе Видео
16:31
Что же на самом деле произошло в Шереметьево мнение
16:23
Возле Порошенко повторно упал в обморок солдат ВСУ Видео
15:57
При пожаре самолета в Шереметьево пострадала украинка: что известно о ее состоянии
15:51
Евровидение 2019: песни всех участников второго полуфинала, где и когда смотреть Видео
15:22
Падение автомобиля с туристами на Прикарпатье: новые подробности Видео
15:14
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
14:49
Власти РФ пытаются перевести стрелки с виновников катастрофы самолета на пассажиров - политолог
14:48
8 и 9 Мая – когда выходной, а когда украинцам на работу по правилам 2019 года
14:41
Журналист рассказал, кто заменит Сергея Наева на посту командующего ООС
14:15
В захваченном Луганске открыли пункт приема документов для ж получения паспортов РФ
14:15
"Их надо судить": как в России отреагировали на действия пассажиров при пожаре в Шереметьево
14:06
Во Вконтакте произошел масштабный сбой: что случилось
13:38
Торги за инаугурацию: эксперт рассказал про "золотую акцию" Зеленского
13:27
На носу День матери 2019: как поздравлять матерей Фото
13:11
"Них*я, нормально полыхает-то": в Сети появилась циничная реакция сотрудников Шереметьево на пожар Видео
13:04
Фильм Мстители: Финал установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, обойдя Аватар и Титаник Видео
12:31
Жену путинского глашатая Пескова обругали за деформированные ноги
12:28
Родила девочку? Елизавета II намекнула на пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри Видео
12:11
"Вот это жесть": в Сеть "залили" видео, снятое в салоне пылающего самолета Видео
12:06
Климкин анонсировал свою отставку
11:34
"Тимошенко - патриотично настроена": У Зеленского рассказали, как и с кем хотят коалицию в Раде
11:23
Инаугурация Зеленского: когда состоится и какие есть приметы на этот случай Фото Видео
11:12
"Вот это персики!": Настя Каменских в провокационной позе показала пышную грудь
11:01
Чат с кулинарным экспертом Евгением Клопотенко
10:42
"Какие погибшие россияне": В Сети жестко разругали росТВ из-за пожара самолета в Шереметьево
10:34
Ученые назвали наиболее опасные для женщин углеводы
10:22
"Проходи, бл*дь, атошник": В Днепре маршрутчик оскорбил ветерана войны на Донбассе
10:01
Как Путин создает Зеленскому фактор раздражения мнение
09:54
Ужасающая хроника горящего самолета: новые подробности пожара в аэропорту Шереметьево Фото
09:42
Доктор Комаровский назвал принципы безопасного питания
09:03
Диетолог дала рецепт десерта для долгожителя
08:26
Стало известно, сколько людей погибло при пожаре в самолете в Шереметьево
08:25
Зверский аппетит Путина: почему Россия не ограничится захватом Беларуси мнение
08:09
Аномальная жара в Украине: синоптик рассказал, когда воздух раскалится до +33 градусов
08:03
Нардеп Семенченко рассказал, как и почему Киеву нужно "обезлюдеть" Донбасс Видео
07:46
Когда День матери в 2019 году и как поздравлять Видео
07:38
Кравчук рассказал, как Киеву нужно говорить с Путиным о Донбассе
07:16
День Юрия 2019: как поздравить на словах и в живописных картинках Фото
06:58
Кто больше всех выигрывает от затягивания инаугурации Зеленского мнение
06:32
Гороскоп на неделю 6-12 мая: астролог назвал опасные дни
06:05
"Полная шляпа сисек": Анфиса Чехова показала фото топлес
05:40
Огненный след: в Сети показали смертоносный хвост Нибиру Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться