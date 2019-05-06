При пожаре самолета в Шереметьево пострадала украинка: что известно о ее состоянии

В результате пожара в самолете в московском аэропорту "Шереметьево", который произошел вечером 5 мая, пострадала гражданка Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

По словам дипломата, женщина в настоящее время находится в местной больнице, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, вечером, 5 мая, в московском Шереметьево произошла трагедия - экстренно вернулся самолет, который вылетел регулярным рейсом в Мурманск. По предварительной информации, в самолет попала молния. При посадке, проходившей без радиосвязи, самолет стукнулся о взлетно-посадочную полосу и загорелся. На борту находились 78 человек, из них - 41 погиб.

Ранее Главред собрал все, что известно о пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск) в аэропорту Шереметьево, по состоянию на утро в понедельник, 6 мая.