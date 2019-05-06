Ужасающая хроника горящего самолета: новые подробности пожара в аэропорту Шереметьево

Вечером, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).

Хроника катастрофы в Шереметьево

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс поднялся в воздух в 18:02 (по московскому времени). Однако менее чем через полчаса пилоты запретили у диспетчеров экстренную посадку. Самолет вернулся в Шереметьево в 18:30 (по данным портала FlightRadar).

В Сети быстро набрал популярность видеоролик, снятый очевидцем катастрофы. В нем видно как пылающий самолет несется по взлетно-посадочной полосе, после чего резко разворачивается.

Позднее в СМИ появился комментарий командира экипажа Sukhoi Superjet 100 - Дениса Евдокимова. По его словам, сразу после взлета в воздушное судно ударила молния. Сразу на время пропала радиосвязь и самолет пришлось переводить в режим прямого управления. Далее связь удалось частично восстановить, а затем экипажу помогли совершить экстренную посадку диспетчеры, задававшие курс на вывод на взлетно-посадочную полосу. Евдокимов также подтвердил, что самолет запылал уже на земле, а не прямо в полете.

Информация о погибших и пострадавших

Во время взлета на борту Sukhoi Superjet 100 находились 78 людей - 73 пассажира и пятеро членов экипажа.

Эвакуацию пришлось проводить с помощью надувных трапов. Кроме того, как видно в роликах, некоторым людям пришлось прыгать из горящего лайнера и бежали по ВВП.

Позднее в российском Следкоме сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.

Далее в компании Аэрофлот опубликовали список из 33 пассажиров, которые сумели выжить в пожаре.

1. Аксенов Юрий;

2. Афанасьев Виктор;

3. Бабаев Кирилл;

4. Ветчинкин Сергей;

5. Гончаров Владимир;

6. Гринберг Татьяна;

7. Гущина Галина;

8. Деркунская Елена;

9. Евменьков Владимир;

10. Егоров Петр;

11. Егорова Наталья;

12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич;

13. Киселев Василий Александрович;

14. Климов Евгений Александрович;

15. Ключникова Екатерина Владимировна;

16. Ковба Алексей Михайлович;

17. Марченков Александр Сергеевич;

18. Марченкова Юлия Игоревна;

19. Молчанов Олег Николаевич;

20. Молчанова Юлия Александровна;

21. Прищенко Валерий Дмитриевич;

22. Прищенко Денис Валерьевич;

23. Савченко Михаил Михайлович;

24. Ситникова Марина Владимировна;

25. Тихонова Людмила Николаевна;

26. Харинин Дмитрий Юрьевич;

27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович;

28. Цицилин Вадим Александрович Госпитализированы:

29. Белик Татьяна Леонидовна;

30. Конник Марина Михайловна;

31. Кузнецов Сергей Владимирович;

32. Печников Василий Сергеевич;

33. Шилов Антон Валентинович.

Что привело к трагедии

По данным пресс-службы компании Аэрофлот, на лайнере Sukhoi Superjet 100 произошло возгорание двигателей.

"Аэрофлот подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано", — заявили представители авиаперевозчика.

Основная версия внезапного возгорания в самолете - прямое попадание молнии.