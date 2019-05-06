Ужасающая хроника горящего самолета: новые подробности пожара в аэропорту Шереметьево

Главред собрал все, что известно на данный момент о трагическом пожаре в самолете в аэропорту Шереметьево.
Вечером, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).
Хроника катастрофы в Шереметьево
Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс поднялся в воздух в 18:02 (по московскому времени). Однако менее чем через полчаса пилоты запретили у диспетчеров экстренную посадку. Самолет вернулся в Шереметьево в 18:30 (по данным портала FlightRadar).
В Сети быстро набрал популярность видеоролик, снятый очевидцем катастрофы. В нем видно как пылающий самолет несется по взлетно-посадочной полосе, после чего резко разворачивается.
Позднее в СМИ появился комментарий командира экипажа Sukhoi Superjet 100 - Дениса Евдокимова. По его словам, сразу после взлета в воздушное судно ударила молния. Сразу на время пропала радиосвязь и самолет пришлось переводить в режим прямого управления. Далее связь удалось частично восстановить, а затем экипажу помогли совершить экстренную посадку диспетчеры, задававшие курс на вывод на взлетно-посадочную полосу. Евдокимов также подтвердил, что самолет запылал уже на земле, а не прямо в полете.
Информация о погибших и пострадавших
Во время взлета на борту Sukhoi Superjet 100 находились 78 людей - 73 пассажира и пятеро членов экипажа.
Эвакуацию пришлось проводить с помощью надувных трапов. Кроме того, как видно в роликах, некоторым людям пришлось прыгать из горящего лайнера и бежали по ВВП.
Позднее в российском Следкоме сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.
Далее в компании Аэрофлот опубликовали список из 33 пассажиров, которые сумели выжить в пожаре.
1. Аксенов Юрий;
2. Афанасьев Виктор;
3. Бабаев Кирилл;
4. Ветчинкин Сергей;
5. Гончаров Владимир;
6. Гринберг Татьяна;
7. Гущина Галина;
8. Деркунская Елена;
9. Евменьков Владимир;
10. Егоров Петр;
11. Егорова Наталья;
12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич;
13. Киселев Василий Александрович;
14. Климов Евгений Александрович;
15. Ключникова Екатерина Владимировна;
16. Ковба Алексей Михайлович;
17. Марченков Александр Сергеевич;
18. Марченкова Юлия Игоревна;
19. Молчанов Олег Николаевич;
20. Молчанова Юлия Александровна;
21. Прищенко Валерий Дмитриевич;
22. Прищенко Денис Валерьевич;
23. Савченко Михаил Михайлович;
24. Ситникова Марина Владимировна;
25. Тихонова Людмила Николаевна;
26. Харинин Дмитрий Юрьевич;
27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович;
28. Цицилин Вадим Александрович Госпитализированы:
29. Белик Татьяна Леонидовна;
30. Конник Марина Михайловна;
31. Кузнецов Сергей Владимирович;
32. Печников Василий Сергеевич;
33. Шилов Антон Валентинович.
Что привело к трагедии
По данным пресс-службы компании Аэрофлот, на лайнере Sukhoi Superjet 100 произошло возгорание двигателей.
"Аэрофлот подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано", — заявили представители авиаперевозчика.
Основная версия внезапного возгорания в самолете - прямое попадание молнии.