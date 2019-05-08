Трагедия в Шереметьево: обнародованы переговоры командира самолета SSJ-100 с диспетчером

Командир самолета Sukhoi Superjet 100 не сразу попросил диспетчера о помощи, свидетельствуют опубликованные переговоры.
Командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) рейса SU1492 российского Аэрофлота Денис Евдокимов передал диспетчеру московского аэропорта Шереметьево сигнал Pan-Pan (есть конкретная угроза, но не нужна немедленная помощь) и запросил разрешение вернуться.
Командир борта сказал диспетчеру, что была "потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", опубликовало расшифровку переговоров издание Baza.
Из разговора стало известно, что сначала Евдокимов сказал диспетчеру, что после посадки не будет необходима какая-либо помощь:
"КВС (командир воздушного судна — Ред.): Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи и самолет горит в молнии.
Диспетчер: Аэрофлот 1492... Снижайтесь…
Диспетчер: Аэрофлот 1492... Какая-нибудь помощь необходима будет?
КВС: ...Нет, пока все нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?
КВС: Связь и потеря автоматического управления самолетом.
Диспетчер: Вас понял".
Позже командир самолета сказал, что необходима помощь.Читайте такжеОшибка пилота: расшифрован черный ящик сгоревшего в Шереметьево самолета
"КВС: Аэрофлот 1492, необходима помощь…
Диспетчер: Аварийные службы на полосы".
Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва — Мурманск.
На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа, в результате катастрофы погиб 41 человек. СМИ писали, что главная версия причины катастрофы — ошибочные действия пилотов.