СМИ раскрыли основную версию в расследовании крушения и пожара самолета в Шереметьево

7 мая 2019, 07:50

Если верить российским журналистам, то без человеческого фактора в пожаре самолета SSJ-100 в Шереметьево никак не обошлось.

Пожар в самолете
Пожар в самолете / Комсомольская правда

Доминирующей версией в расследовании случившейся в воскресенье, 5 мая, катастрофы самолета SSJ-100 компании Аэрофлот, в результате которой погиб 41 человек, стала версия об ошибочных действиях пилотов.

Об этом сообщает издание КоммерсантЪ. По данным журналистов, параллельно следователи разбираются с работниками наземных служб, которые якобы должным образом не отреагировали на катастрофу.

Пилотов подозревают в ошибках, допущенных во время посадки - когда электростатический разряд пробил фюзеляж и отключил автоматические приборы из системы управления самолетом. 

Далее, в результате еще одной возможной ошибки экипажа самолет чересчур жестко коснулся колесами бетонного покрытия взлетно-посадной полосы, а затем несколько раз отскочил от него. Стойки шасси продавили топливные баки самолета и керосин хлынул потоком на двигатели. Те немедленно загорелись.

Пассажиры, находившиеся в задней части самолета получили травмы из-за "прыжков" лайнера и не смогли выбраться из салона сами. Воспламенившийся вокруг авиационный керосин не оставил раненым вообще никаких вариантов на спасение.

Напомним, вечером 5 мая в столице РФ, в аэропорту Шереметьево, произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу началось возгорание в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (маршрутом Москва-Мурманск).

На борту во время катастрофы находились 78 людей - 73 пассажира и пятеро членов экипажа. Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом на опубликованном видео запечатлено, как люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.

Позднее в российском Следственном комитете сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.

Далее, благодаря расшифровке "черного ящика" сгоревшего SSJ-100 удалось установить, что в самолет действительно ударила молния.

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пожар авиакатастрофа Шереметьево Sukhoi Superjet 100
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