Ошибка пилота: расшифрован черный ящик сгоревшего в Шереметьево самолета

Самолет загорелся после жесткой посадки, инициированной пилотом / Reuters

В России обнародовали предварительные данные расследования катастрофы пассажирского лайнера, который загорелся при посадке в московском аэропорту Шереметьево.

Как сообщает Telegram-канал 112, один из бортовых самописцев подтвердил, что в самолет действительно ударила молния.

Следователи также зафиксировали отказ бортовых электронных систем.

Также в ходе расследования было установлено, что лайнер совершил жесткую посадку, о чем свидетельствуют резкие изменения высоты и скорости самолета.

"У пилотов не было шансов при таких значениях посадить самолет без повреждений", - говорится в сообщении.

В предварительных результатах расследования отмечается, что, помимо отказа электроники, других оснований для экстренной посадки у пилотов не было.

"То есть, капитан мог запросить эшелон и летать до полного или частичного использования топлива на ручном управлении", - отмечается в публикации.

Основной причиной трагедии предварительно называют ошибку пилота.

Напомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом на опубликованном видео запечатлено, как люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.

Позднее в российском Следкоме сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.

Ранее Главред собрал все, что известно о пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск) в аэропорту Шереметьево, по состоянию на утро в понедельник, 6 мая.

Политолог уже заявил, что власти РФ пытаются перевести стрелки с виновников катастрофы самолета на пассажиров. Настоящая вина в гибели 41 человека лежит на ближайших друзьях и подельниках Путина, отметил Игорь Эйдман.

Будущий президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу крушения пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100.