Власти РФ пытаются перевести стрелки с виновников катастрофы самолета на пассажиров - политолог

6 мая 2019, 14:49

Настоящая вина в гибели 41 человека лежит на ближайших друзьях и подельниках Путина.

Пожар в самолете
Пожар самолета Сухой / Комсомольская правда

Российские власти после крушения пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 пытаются переключить внимание общества с виновных в трагедии с пассажиров, которые якобы вели себя неподобающим образом в стрессовой ситуации.

Такое мнение высказал известный российский политолог Игорь Эйдман, отметивший, что  компании подключили топовых кремлевских журналистов. 

"Следите за руками. Маргарита Симоньян призвала судить людей, которые якобы вместо того, чтобы эвакуироваться из горящего самолёта по правилам, начали спасать свои вещи. Ну, уж если сама Симоньян включилась, значит, заказ с самого верха. Властям нужно срочно переключить внимание и перевести стрелки с истинных виновников трагедии на пассажиров", - написал Эйдман на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, настоящими виновными в гибели 41 человека являются "ближайшие друзья и подельники Путина: Аркадий Ротенберг [олигарх] и Сергей Чемезов [руководитель Ростеха]. Ротенберг - хозяин Шереметьево, Чемезов - производитель и поставщик Sukhoi Superjet 100".

Читайте также"Них*я, нормально полыхает-то": в Сети появилась циничная реакция сотрудников Шереметьево на пожар

Он также отметил, что администрация аэропорта провалила пожарные и спасательные работы, в частности -  не подготовила полосу для посадки и опоздала с тушение пожара.

"А Чемезов ранее навязал Аэрофлоту покупку недоработанных и опасных Superjet. За последние годы с ними произошло множество серьезных инцидентов. С дуру купившие их ирландцы отказались от неудобных и ненадежных самолетов. А вот в России на них всегда есть спрос. Ведь это бизнес бывшего сослуживца и многолетнего близкого друга Путина", - отметил Эйдман.

Он также выразил мнение, что дюди в суперджете сгорели за сверхприбыли Путина и его дружков

"Печальная закономерность. Какое бы несчастье в России не случилось в последнее время (экологическая катастрофа со свалками, уничтожение лесов, военные авантюры, отравление школьников некачественными продуктами и т.д.), вскоре оказывается, что за ним стоят шкурные интересы путинской братвы", - резюмировал политолог.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что "пассажиров, спасавших свои кошельки и айпады ценой жизней стоящих за спиной надо, конечно, судить".

Напомним, вечером 5 мая лайнер компании Аэрофлота модели Sukhoi Superjet 100, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Практически сразу самолет загорелся. По данным российских правоохранителей, из 78 человек на борту в результате трагедии погиб 41.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Шереметьево Владимир Путин Аркадий Ротенберг Игорь Эйдман Сергей Чемезов Sukhoi Superjet 100
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:49
Власти РФ пытаются перевести стрелки с виновников катастрофы самолета на пассажиров - политолог
14:48
8 и 9 Мая – когда выходной, а когда украинцам на работу по правилам 2019 года
14:41
Журналист рассказал, кто заменит Сергея Наева на посту командующего ООС
14:15
В захваченном Луганске открыли пункт приема документов для ж получения паспортов РФ
14:15
"Их надо судить": как в России отреагировали на действия пассажиров при пожаре в Шереметьево
14:06
Во Вконтакте произошел масштабный сбой: что случилось
13:38
Торги за инаугурацию: эксперт рассказал про "золотую акцию" Зеленского
13:27
На носу День матери 2019: как поздравлять матерей Фото
13:11
"Них*я, нормально полыхает-то": в Сети появилась циничная реакция сотрудников Шереметьево на пожар Видео
13:04
Фильм Мстители: Финал установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, обойдя Аватар и Титаник Видео
12:31
Жену путинского глашатая Пескова обругали за деформированные ноги
12:28
Родила девочку? Елизавета II намекнула на пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри Видео
12:11
"Вот это жесть": в Сеть "залили" видео, снятое в салоне пылающего самолета Видео
12:06
Климкин анонсировал свою отставку
11:34
"Тимошенко - патриотично настроена": У Зеленского рассказали, как и с кем хотят коалицию в Раде
11:23
Инаугурация Зеленского: когда состоится и какие есть приметы на этот случай Фото Видео
11:12
"Вот это персики!": Настя Каменских в провокационной позе показала пышную грудь
11:01
Чат с кулинарным экспертом Евгением Клопотенко
10:42
"Какие погибшие россияне": В Сети жестко разругали росТВ из-за пожара самолета в Шереметьево
10:34
Ученые назвали наиболее опасные для женщин углеводы
10:22
"Проходи, бл*дь, атошник": В Днепре маршрутчик оскорбил ветерана войны на Донбассе
10:01
Как Путин создает Зеленскому фактор раздражения мнение
09:54
Ужасающая хроника горящего самолета: новые подробности пожара в аэропорту Шереметьево Фото
09:42
Доктор Комаровский назвал принципы безопасного питания
09:03
Диетолог дала рецепт десерта для долгожителя
08:26
Стало известно, сколько людей погибло при пожаре в самолете в Шереметьево
08:25
Зверский аппетит Путина: почему Россия не ограничится захватом Беларуси мнение
08:09
Аномальная жара в Украине: синоптик рассказал, когда воздух раскалится до +33 градусов
08:03
Нардеп Семенченко рассказал, как и почему Киеву нужно "обезлюдеть" Донбасс Видео
07:46
Когда День матери в 2019 году и как поздравлять Видео
07:38
Кравчук рассказал, как Киеву нужно говорить с Путиным о Донбассе
07:16
День Юрия 2019: как поздравить на словах и в живописных картинках Фото Видео
06:58
Кто больше всех выигрывает от затягивания инаугурации Зеленского мнение
06:32
Гороскоп на неделю 6-12 мая: астролог назвал опасные дни
06:05
"Полная шляпа сисек": Анфиса Чехова показала фото топлес
05:40
Огненный след: в Сети показали смертоносный хвост Нибиру Видео
05:09
Астролог сказала, будет ли конец света
04:54
Топ-5 причин, по которым женщины отказываются от секса
04:27
Эксперт спрогнозировал, как сложатся отношения между Украиной и РФ при Зеленском
03:48
Врач сказала, когда партнерам можно смотреть порно вместе
03:01
День Киева 2019 обойдется бюджету в рекордную сумму: на что пойдут деньги Фото Видео
02:05
Экс-главком войск НАТО, рассказал как США нужно наказывать россиян
01:09
Ученые выяснили, как связаны секс и размер женских грудей
00:31
"А не рано ли?": дочь Оли Поляковой показала фото в обьятиях парня
05 мая, воскресенье
23:50
В Украине бушует грозовой циклон: синоптики дали неутешительный прогноз
23:25
Пламя и крики ужаса: опубликовано видео из салона горящего самолета в Шереметьево Видео
22:57
"Не дожил до наших дней": Порошенко "похоронил" известного политолога
22:16
Паника в Кремле: журналисты раскрыли причину "паспортного указа" Путина
21:43
Смерть прима-балерины: стало известно о кончине народной артистки Украины
21:05
Жуткая посадка пылающего самолета: что известно о жертвах и пострадавших в Шереметьево Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться