Власти РФ пытаются перевести стрелки с виновников катастрофы самолета на пассажиров - политолог

Пожар самолета Сухой / Комсомольская правда

Российские власти после крушения пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 пытаются переключить внимание общества с виновных в трагедии с пассажиров, которые якобы вели себя неподобающим образом в стрессовой ситуации.

Такое мнение высказал известный российский политолог Игорь Эйдман, отметивший, что компании подключили топовых кремлевских журналистов.

"Следите за руками. Маргарита Симоньян призвала судить людей, которые якобы вместо того, чтобы эвакуироваться из горящего самолёта по правилам, начали спасать свои вещи. Ну, уж если сама Симоньян включилась, значит, заказ с самого верха. Властям нужно срочно переключить внимание и перевести стрелки с истинных виновников трагедии на пассажиров", - написал Эйдман на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, настоящими виновными в гибели 41 человека являются "ближайшие друзья и подельники Путина: Аркадий Ротенберг [олигарх] и Сергей Чемезов [руководитель Ростеха]. Ротенберг - хозяин Шереметьево, Чемезов - производитель и поставщик Sukhoi Superjet 100".

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Он также отметил, что администрация аэропорта провалила пожарные и спасательные работы, в частности - не подготовила полосу для посадки и опоздала с тушение пожара.

"А Чемезов ранее навязал Аэрофлоту покупку недоработанных и опасных Superjet. За последние годы с ними произошло множество серьезных инцидентов. С дуру купившие их ирландцы отказались от неудобных и ненадежных самолетов. А вот в России на них всегда есть спрос. Ведь это бизнес бывшего сослуживца и многолетнего близкого друга Путина", - отметил Эйдман.

Он также выразил мнение, что дюди в суперджете сгорели за сверхприбыли Путина и его дружков

"Печальная закономерность. Какое бы несчастье в России не случилось в последнее время (экологическая катастрофа со свалками, уничтожение лесов, военные авантюры, отравление школьников некачественными продуктами и т.д.), вскоре оказывается, что за ним стоят шкурные интересы путинской братвы", - резюмировал политолог.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что "пассажиров, спасавших свои кошельки и айпады ценой жизней стоящих за спиной надо, конечно, судить".

Напомним, вечером 5 мая лайнер компании Аэрофлота модели Sukhoi Superjet 100, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Практически сразу самолет загорелся. По данным российских правоохранителей, из 78 человек на борту в результате трагедии погиб 41.