"Их надо судить": как в России отреагировали на действия пассажиров при пожаре в Шереметьево

Вечером, 5 мая, в московском Шереметьево произошла ужасная трагедия - экстренно вернулся самолет, который вылетел регулярным рейсом в Мурманск. По предварительной информации, в самолет попала молния. При посадке, проходившей без радиосвязи, самолет стукнулся о взлетно-посадочную полосу и загорелся. На борту находились 78 человек, из них - 41 погиб. По некоторым данным, основном причиной гибели пассажиров стало то, что другие пассажиры во время пожара стали, в первую очередь, спасать свои личные вещи, что затруднило проход пассажиров к выходу из хвоста самолета.

Подобные действия пассажиров вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые считают, что те, кто выжил, должны пойти под суд.

В частности, телеграм-канал Сталингулаг высказал мнение, что вина пассажиров только в том, что они не сгорели и не задохнулись, и поэтому их нужно сейчас же судить срочным судом.

"Удивительно, с какой лёгкостью патриоты на зарплате находят виновных людей там, где их нет, при этом не замечая очевидных вещей. Со вчерашнего вечера наблюдаю, как в чудовищной катастрофе в Шереметьево ищут, на кого бы повесить всех собак, уже даже предлагают отдать под суд тех, случайно выживших, якобы они спасали свои личные вещи, и из-за них погибли другие пассажиры. То есть, это не потому, что самолёт Сухой суперджет откровенно плохой и недоработанный, о чем не раз заявляло экспертное сообщество, не потому, что у этой модели гораздо больше технических неисправностей, а потому что сука эти счастливчики в диком аду, страшнейшей панике, которую невозможно представить, по воле случая чудом выжили", - сказано в сообщении.

А вот российский писатель, радио- и телеведущий Сергей Минаев считает, что судить пассажиров не за что.

"Люди в страхе и в панике действуют на уровне животных инстинктов.

Но то, что инстинкт подсказывает им в первую очередь спасать свой скарб, теряя, возможно, драгоценные минуты, спасающие жизнь - это о многом в этих людях говорит", - высказался он.

Известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян высказалась за то, что спасавших свои кошельки и айпады ценой жизней стоящих за спиной надо судить.

"Пилотов и проводников 'Аэрофлота', спасавших не свои шкуры, а людей из горящего самолета - надо, конечно, наградить.

Пассажиров, спасавших свои кошельки и айпады ценой жизней стоящих за спиной (если это подтвердится) - надо, конечно, судить.

Я очень редко призываю кого-то наказывать и, в целом, считаю, что наказывают у нас сильно избыточно и без разбору, но конкретно эта история называется непредумышленное убийство", - написала Маргарита Симоньян в мессенджере.

А российский журналист Аркадий Бабченко, который сейчас живет в Киеве, считает, что о произошедшем через пару дней все забудут.

"Идеальная цикличность. Что-то ебнулось-взорвалось-сгорело-утонуло, гора трупов, ах-ах, как такое возможно, ужас-ужас, кто-то героически спасал и сам погиб, черные рамочки на аватарки, "а он опять не скорбит сука!", два дня только об этом, подробности-версии-нюансы-детали-доказательства-опровержения, через два дня всем насрать, никаких выводов не делается, все успокаиваются, через месяц два три - что-то ебнулось-утонуло-сгорело - ах, ах, как такое возможно....И так десятилетиями. Абсолютно идеальный круг. Полное дежа вю", - написал Аркадий Бабченко.

Также люди возмущены тем, что траур объявлен не по всей России, а только в Мурманской области.

"Очередная российская трагедия. "Супер-Сухой" сгорел в Шереметьево. 41 погибший. 6 раненых. В Москве. Столице нашей Родины.

Но траур, отчего-то, объявляется только в Мурманской области, куда и должен был прилететь самолет. Такой своеобразный "федерализм" подлого российского начальства. Когда не надо. Дескать, не событие "федерального значения".

Нет. Трагедия российского значения. Поэтому пусть Путин объявляет траур по всей стране. И отменяет все торжества на 9 мая, включая парады и "бессмертные полки".

Нечего здесь праздновать. К чему пришли и чего добились, наглядно видно. Катастрофа на катастрофе. Нет побед, одни поражения", - пишет телеграм-канал СерпомПо.

Напомним, ранее Главред собрал все, что известно о пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск) в аэропорту Шереметьево, по состоянию на утро в понедельник, 6 мая.