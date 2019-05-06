Жертв могло быть гораздо меньше: к самолету в Шереметьево областных пожарных не пускали 1,5 часа

6 мая 2019, 19:51

Видимо, аэропорт решил, что сможет справиться с ЧП своими силами, сообщили источники в экстренных службах.

К самолету в Шереметьево областных пожарных не пускали 1,5 часа – источники / Новости Москвы и МО/Vk.com

Катастрофа в Шереметьево, где сгорел самолет Superjet 100, могла бы не повлечь за собой столько жертв, если бы на место аварии в Шереметьев сразу пустили областных пожарных.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, к полыхающему самолету в Шереметьево областных пожарных не подпускали полтора часа.

"Видимо, аэропорт решил, что сможет справиться с ЧП своими силами", – сообщили каналу источники в экстренных службах.

Хронология трагедии в Шереметьево выглядит так:

Читайте такжеКто такая и что делала в России: стали известны подробности об украинке, пострадавшей в Шереметьево18:30 – лайнер с полными баками горючего совершает жесткую посадку на "взлетку" и загорается вместе с людьми в салоне.

18:32 – на место прибывает первая бригада медиков и спасателей от аэропорта Шереметьево.

"В этот же момент на место выезжает целая команда сотрудников МЧС из областного отделения — но до пожара им так и не дали добраться. Через сорок минут пламя было уже сбито силами аэропорта. Когда на "взлетку" приехали основные силы, тушить было нечего", – пишет Life Shot.

При этом отмечается, что большинство жертв погибли не от огня, а просто задохнулись в дыму.

"41 человек. Кто знает, если бы основным силам МЧС дали сразу приступить к тушению, возможно, количество жертв оказалось бы гораздо меньше", – допускает канал.

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Авиакатастрофа в Шереметьево: что известно о погибших и пострадавших

Напомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. 

Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом на опубликованном видео запечатлено, как люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.

Позднее в российском Следкоме сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек. 

Ранее Главред собрал все, что известно о пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск) в аэропорту Шереметьево, по состоянию на утро в понедельник, 6 мая.

Политолог уже заявил, что власти РФ пытаются перевести стрелки с виновников катастрофы самолета на пассажиров. Настоящая вина в гибели 41 человека лежит на ближайших друзьях и подельниках Путина, отметил Игорь Эйдман.

Будущий президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу крушения пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100.

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пожар самолет Шереметьево
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