Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево / Униан

Будущий президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу крушения пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100.

"Жизнь — это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево", — написал он в Facebook.

Он признал, что "погибших не вернуть", однако украинцы "сочувствуют близким и будут помнить о тех, кого больше нет".

При этом будущий украинский лидер добавил, что актуальными остается вопрос украинских военнопленных: "Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизни главной целью".

Читайте также"Их надо судить": как в России отреагировали на действия пассажиров при пожаре в ШереметьевоНапомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).

Позднее в российском Следкоме сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.

Ранее Главред собрал все, что известно о пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск) в аэропорту Шереметьево, по состоянию на утро в понедельник, 6 мая.

Политолог уже заявил, что власти РФ пытаются перевести стрелки с виновников катастрофы самолета на пассажиров. Настоящая вина в гибели 41 человека лежит на ближайших друзьях и подельниках Путина, отметил Игорь Эйдман.