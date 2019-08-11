Боинг с 298 пассажирами на борту развалился на ходу: подробности ЧП в Риме

Обломки самолета разбивали стекла / repubblica.it

Самолет Boeing 787 авиакомпании Norwegian совершил аварийную посадку в аэропорту Рима. На борту находилось 298 пассажиров.

По информации, обломки самолета во время посадки рухнули на крыши домов города Фьюмичино. Обломками задело также автомобили – транспортным средствам повыбивало стекла.

Стало известно, что самолет, который направлялся в Лос-Анджелес, совершил аварийную посадку вскоре после взлета из-за проблем с двигателем.

Оказалось, что обломки попали на 25 автомобилей и 12 домов. Добавим, что длина обломков достигала 5 сантиметров.

Обломки самолета достигали 5 см / repubblica.it

Аварийная посадка прошла без проблем в присутствии чрезвычайных служб и пожарных. Пассажиры самолета не пострадали, их пересадили на другие рейсы в Соединенные Штаты, сообщает Европейская правда со ссылкой на La Repubblica.

Читайте такжеСамолет из Львова не долетел до Анталии: первые подробности, фотоНапомним, ранее самолет British Airways совершил экстренную посадку из-за того, что салон затянуло густым дымом.

Инцидент произошел вечером 5 августа. Рейсом из Лондона в Валенсию летели 175 пассажиров. Трое из них получили легкое отравление дымом, еще 16 человек травмировались, когда спускались по эвакуационным надувным трапам.