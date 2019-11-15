В Шереметьево столкнулись два самолета с пассажирами: опубликованы фото

Самолеты столкнулись 15 ноября на рулевой дорожке / Фото Reuters

В аэропорту Шереметьево в столице России – очередное ЧП. Самолет Airbus A-320, который летел из Минска в Москву, задел другое воздушное судно.

Инцидент произошел 15 ноября на рулевой дорожке. По данным росСМИ, самолет из Беларуси принадлежит компании Аэрофлот. В салонах обоих лайнеров находились 42 пассажира. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, их эвакуировали.

Самолеты получили незначительные повреждения. Сети появились фото столкновения двух самолетов в аэропорту Шереметьево.

Фото Федеральное агентство новостей​

Фото Life Shot

Фото Life Shot

В связи с ЧП в аэропорту Шереметьево проводится проверка.

Читайте такжеВ Египте загорелся прилетевший из Украины самолет

Напомним, вечером 5 мая самолет Superjet-100 (компания Аэрофлот), следовавший по марштуру Москва-Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил аварийную посадку. Затем в лайнере начался пожар. Многие пассажиры все-таки сумели эвакуироваться по аварийному трапу. Во время пожара погиб 41 человек, включая одного из членов экипажа.