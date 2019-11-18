Повалил дым и стал разваливаться: в США - ЧП с самолетом с Хиллари Клинтон на борту

ЧП с самолетом, на борту которого была Клинтон, произошло прямо в небе / Reuters

Самолет авиакомпании American Airlines, на боту которого находилась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Нью-Йорка из-за поломки.

Клинтон направлялась в Вашингтон, но однако сразу после вылета самолет внезапно начало трясти, он стал буквально разваливаться, из него повалил дым, передает CNN. Пилот был вынужден вернуть лайнер в аэропорт вылета. Сообщается также, что сотрудник аэропорта нашел металлический обломок от лайнера.

Напомним, 3 ноября, загорелся самолет премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Инцидент произошел в небе по пути в Таиланд, где проходит крупный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

9 ноября в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх после посадки воспламенилось шасси у самолета украинской авиакомпании SkyUp, который совершал рейс из Запорожья.